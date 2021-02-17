В сексуальных трусиках зависла в шпагате! Смотрите, что умеет жена тренера сборной Украины

Супруга бывшей звезды "Динамо" и "Днепра", а ныне тренера молодежной сборной Украины Руслана Ротаня Кристина похвасталась отличной растяжкой, опубликовав ранее не обнародованные ею фотографии зимнего отпуска на Мальдивах.

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Девушка в соблазнительных белых трусиках в эротическом шпагате зависла над водой, схватившись руками за веревки качелей. Подобные номера увидишь разве что от мастеров акробатики в цирке.

Но обворожительная Кристина Ротань устроила "представление" своим фолловерам онлайн.

"В такую морозную погоду я особенно сильно хочу на море", – призналась у себя в Instagram Кристина Ротань, собравшая под фото со шпагатом немало эмодзи с огромными от удивления глазами. В частности, от жены капитана "Динамо" Сергея Сидорчука Анны

Смотрите другие яркие фото Кристины Ротань

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