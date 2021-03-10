В Сеть попали неопубликованные фото российской фигуристки с откровенной фотосессии

В конце февраля чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева снялась в откровенном образе для мужского журнала. Сегодня в Сети появилась еще одна порция снимков с изображением Елизаветы – эти фото не попали на страницы журнала, тем не менее, не пропадать же такому добру?!

"Лиза Туктамышева – посмотри, что осталось за кадром! Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ. В фотосессии, получившей название "Песнь льда и пломбира" Лиза продемонстрировала аппетитные формы, ни раз сводившие с ума фанатов фигурного катания", – гласит сообщение на странице издания в Instagram.

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