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В штурме Капитолия участвовал двукратный олимпийский чемпион

12 января, 20:46

Александр Трикиша

Клит Келлер оказался ярым сторонником Дональда Трампа

Знаменитый американской пловец Клит Келлер был замечен в толпе, штурмующей Капитолий в Вашингтоне несколько дней назад. Двукратный олимпийский чемпион явился к правительственному зданию в курточке с эмблемой олимпийской сборной США, так его и опознали, сообщает swimmingworld. Издание отмечает, что на видео Келлер ведет себя спокойно и не проявляет агрессии.

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Сообщается, что Келлер был откровенным сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Его учетные записи в социальных сетях были удалены или отключены.

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Кит Келлер завоевывал золотые медали в эстафетах на Олимпиадах в 2004 и 2008 годах. Также на его счету две бронзы и одно серебро Олимпийских игр. Кроме этого, американец является неоднократным победителем и призером чемпионатов мира.

Как мы писали ранее, престижный турнир по гольфу отказались проводить на поле Трампа. По мнению организаторов, проведение турнира на поле политика нанесет ущерб организации.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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