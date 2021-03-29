В Уэльсе ввели комендантский час и уже выгнали троих футболистов за его нарушение

Тренерский штаб сборной Уэльса не церемонится с игроками, которые нарушают режим. Так валлийцы отчислили из команды сразу троих футболистов в преддверии отборочного матча чемпионата мира-2022 со сборной Чехии 30 марта.
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По информации Sky Sports, провинившимися оказались нападающий "Вест Бромвич Альбион" Хал Робсон-Кану, вингер "Шальке" Рабби Матондо и хавбек "Лидса" Тайлер Робертс. Игроки были пойманы на несоблюдении комендантского часа. Нарушив протокол, установленный Футбольной ассоциацией Уэльса, они покинули свои спальни после отбоя.
Источник сообщает, что футболисты не делали ничего из ряда вон выходящего – не приглашали в отель никого из посторонних и сами гостиницу не покидали, не нарушая условия "пузыря". Однако тренерский штаб сборной посчитал нарушение комендантского часа достаточно серьезным основанием для ослабления команды и отправил всю троицу по своим клубам.
Отметим, что в группе Е, помимо валлийцев и чехов, также выступают сборные Бельгии, Эстонии и Беларуси. На старте квалификации ЧМ-2022 Уэльс проиграл Бельгии 1:3.
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