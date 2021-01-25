В Украине завершили самый скандальный трансфер зимы: подробности от источника

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25 января, 19:16

Александр Трикиша

"Заря" следующим летом усилится забивным нападающим

Лучший бомбардир чемпионата Украины иранец Шахаб Захеди из "Олимпика" следующим летом станет игроком "Зари", хотя его хотел купить клуб из Португалии. Луганчане уже заключили с игроком предварительное соглашение и выдали ему немалые подъемные. Об этом утверждает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

"Шахаб не менял агента и из украинского чемпионата не поедет. Он уже получил немалые подъемные от "Зари", а сам клуб официально зарегистрировал в УАФ предварительный контракт. Вот вам и точка в эпопее. С лета Шахаб – игрок "Зари". А до этого времени, похоже, будет сидеть в дубле "Олимпика", – написал Бурбас.

Напомним, летом у Шахаба заканчивается срок контракта с "Олимпиком" и за полгода до этого он имеет право вести переговоры с другими командами. Правда, в донецком клубе не хотели просто так отпускать своего лучшего футболиста, но, не сумев договориться, перевели в дублирующий состав до конца сезона.

В текущей Премьер-лиге Шахаб наколотил восемь мячей и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров сезона с Виктором Цыганковым из "Динамо".

Смотрите, как забивает Шахаб:

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чемпионат Украины Заря Луганск Олимпик Донецк Шахаб Захеди

Источник: Сегодня|Спорт

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