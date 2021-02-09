Версія українською
$ 27,67
33,26

В украинском хоккее назвали лучших игроков и самый эффектный гол января

9 февраля, 14:19

Андрей Фоменко

Автором самого зрелищного гола оказался нападающий "Донбасса" Виталий Лялька

Украинская хоккейная лига определилась с лучшими своими игроками по итогам ушедшего месяца. Назвали лауреатов на каждой позиции, а также лучшую заброшенную шайбу января.

Читайте также: Лайфхаки для влюбленных – как провести День святого Валентина.

Из форвардов выделили 23-летнего Антона Рубана из "Сокола". Россиянин набрал 12 баллов по системе "гол плюс пас" (6+6). Вратарем №1 стал его соотечественник Денис Короваев из "Краматорска", отыгравший два матча без пропущенных шайб и отбивший 94,3% бросков. Лучшим защитником посчитали Филиппа Пангелова-Юлдашева из "Донбасса", заработавшего коэффициент полезности "+9".

А самый эффектный гол января – на счету форварда "Донбасса" и сборной Украины Виталия Ляльки. Во встрече с "Краматорском" еще в начале месяца он переиграл Короваева и вывел свою команду вперед.

Реклама

На днях "Кременчуг" победил "Мариуполь" по буллитам – преследование "Донбасса" продолжается. Следующие матчи чемпионата страны пройдут 10 января.

Вспомним, как игроки УХЛ тренировались в межсезонье:

Узнайте о том, что болельщица не пустила домой звезду хоккея с подарком, он был в маске.

Новости на эту же тему:
хоккей лучший январь хоккеист чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Реклама

Новости партнеров

Кабмін змінив правила проходження військової служби
Куди зникла дружина Януковича? Впадете, коли дізнаєтеся
Ани Лорак показала, ради кого вернулась в Украину