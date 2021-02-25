В украинской армии будут заниматься смешанными единоборствами

Смешанные боевые искусства – в вооруженных силах Украины! Украинская федерация по смешанным боевым искусствам UFMMA и Министерство обороны подписали договор о сотрудничестве.

"Благодаря тренировкам, военные смогут повышать свою выносливость, силу и скорость, отрабатывать приемы самообороны, оттачивать свои навыки на тренировках и демонстрировать их на международных соревнованиях. Смешанные боевые искусства дадут новый виток в развитии физической подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении UFMMA в Facebook.

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ММА в Вооруженных Силах даст возможность отбираться в сборную Украины по смешанным боевым искусствам. Так, на прошедшем чемпионате мира в Сингапуре двое спортсменов-военнослужащих завоевали медали высшего сорта из пяти золотых медалей сборной.

"В условиях сложной военно-политической ситуации, которая сложилась на востоке Украины, следует уделить внимание развитию крайне необходимых физических и психологических качеств личного состава, который защищает территориальную целостность и независимость государства.

Вид спорта сочетает в себе, как приемы самозащиты, так и контрнаступательные и оборонительные действия, формирует и развивает уверенность в своих действиях и закаляет воина психологически", – рассказал начальник управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины Юрий Финогенов.