В закрытом на карантин Буковеле проведут чемпионат по биатлону: как такое возможно

Чемпионат Украины по биатлону состоится в конце марта в Буковеле, несмотря на закрытие горнолыжного курорта на карантин. О соревнованиях в Карпатах рассказал директор Государственного центра олимпийской подготовки по биатлону Вячеслав Деркач.

Читайте также: Украина стреляла мимо, но попала в десятку: итоги одиночного микста

"100% чемпионат будет в Буковеле. На сегодняшний день нет законодательных препятствий, чтобы не провести его там. Во-первых, он внесен в единый календарный план, это разрешено постановлением Кабинета министров. Во-вторых, мы выполняем все нормы: проведение мероприятий без зрителей, тесты должны быть. Тем более, что у нас отдельный стадион – отдельное место проведения мероприятия", – рассказал Деркач Суспільному

Биатлон в Буковеле / Фото: biathlon.com.ua

"Единственное – Буковель в красной зоне. Нужно согласовать относительно транспорта, который будет возить спортсменов из гостиницы на стадион. Не позднее, чем за два дня до проведения. Все спортсмены будут проживать в одном отеле за 30 км от комплекса", – добавил функционер

Как отмечает Декач, на турнир в Украину с радостью приехали бы и многие биатлонисты из других стран, но никому не хочется при возвращении домой отбывать 10-14 дней карантина.

Чемпионат Украины по биатлону запланирован на 24-27 марта. Ранее мы писали, что в новом биатлонном комплексе в Буковеле сломались мишени – стреляют по бумаге.