"Валентинка" из ягодиц: дочь легенды российского спорта готова ко Дню влюбленных

Дочь легенды российского тенниса Евгения Кафельникова Алеся на своей странице в Instagram опубликовала интимные фото из ванной, на которых засветила ягодицы. Девушка не стала скромничать и назвала фото своей "валентинкой".
Девушка давно в модельном бизнесе и не впервые выкладывает в соцсети откровенные фото. Некоторое время назад ми писали, что Алеся Кафельникова снялась топлес и прикрыла грудь журналом.
Впрочем, некоторое время назад в ее жизни были проблемы, связанные с личной жизнью. В прошлом году Алеся Кафельникова попала в психиатрическую больницу. По слухам, она тяжело переживала расставание с возлюбленным – рэпером Pharaoh.
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