VAR отдыхает: на ЧМ-2022 офсайды будут фиксировать по-новому

Венгер обещает, что на катарском мундиале уже не будут отменять голы, которые успели отпраздновать футболисты

Чемпионат мира-2022 по футболу, куда надеется попасть и сборная Украины, может стать революционным в плане фиксации офсайда.

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, экс-тренер Арсенала Арсен Венгер сообщил, что на ближайшем мундиале ФИФА может внедрить систему автоматического определения положения "вне игры".

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"Думаю, система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическая" – подразумевает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный арбитр видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет"

Венгер вместе с бывшим боссом украинских судей Коллиной / Фото: Getty Images

"Сейчас бывают ситуации, когда игроки ждут 70, 80 секунд, чтобы узнать, был ли офсайд. Мы часто видим, что голы, которые футболисты уже отпраздновали, отменяются. Поэтому это так важно"

"В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к арбитру VAR, который затем сигнализирует лайнсмену. Я же настаиваю на автоматической системе, когда сигнал об офсайде идет напрямую к лайнсмену", – цитирует Арсена Венгера Sky Sports

/ Фото: Reuters

Напомним, в отборочных матчах ЧМ-2022, в отличие от Лиги чемпионов и других турниров, не используется система видеопомощи арбитрам VAR.

Из-за этого не был засчитан полуметровый гол Роналду, а сборная Украины пропустила от Франции после офсайда.