"Важный день для меня": Кличко отреагировал на Международный женский день

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко на своей странице в Instagram поздравил своих подписчиков с 8 Марта. Боксер признался, что для него этот день очень важен и объяснил почему.

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"Сегодня Международный женский день. Важный день для меня, потому что у меня есть дочь. Моя цель как отца – заставить ее поверить в свои мечты и придерживаться их. Чем раньше, тем легче будет. Неважно, девочка или мальчик – женщина или мужчина. Вы движущая сила!", – написал Кличко-младший.

Ранее мы писали, что Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении. Бывший чемпион мира отжимался и одновременно угадывал картинки.

Смотрите сюжет об отношении молодых украинцев к 8 Марта: