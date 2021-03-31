Ведьма с сочным бюстом: секс-бомба казахстанского спорта пережила критические месяцы

В день футбольного матча Украина – Казахстан, который состоится в среду, 31 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве, о себе напомнила секс-символ казахстанского спорта волейболистка Татьяна Демьянова.

Красотка прервала молчание в Instagram, в сексуальном боди с выпуклой грудью рассказав, что пережила критические месяцы своей жизни.

"Совсем недавно я пережила худшие два месяца в своей жизни. По этой причине не было особо постов и не хотела ничем делиться, – призналась Татьяна. – Сначала я начала болеть, просто одно за другим. Потом резко похудела, потом в моем близком окружении стало все не так. Это настоящая черная полоса"

"Знаете, я на какой-то миг подумала, что если бы я каждый день снимала происходящее, уже можно было бы выпустить топовый сериал. Но, слава богу, нашлись люди, которые меня просто за уши вытащили с этого болота. Не дай бог вам пережить то, что пережила я"



"К счастью, сейчас все замечательно. И поэтому хочется наконец-то сказать: "Пристегнитесь! Мы взлетаем!"

Напомним, что в начале марта длинноногая брюнетка Татьяна Демьянова, имеющая опыт выступлений за сборную Казахстана и завоевания медалей национального первенства по волейболу, отметила 25-летие.

Подруги с юмором подошли к празднику именинницы и заказали много разных шаров с забавными надписями: "Ботокс уже не поможет", "На год ближе к пенсии", "Ведьмы не стареют".

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Отметим, что рост девушки – 183 см, вес – 68 кг. У нее 157 тысяч подписчиков в Instagram.

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