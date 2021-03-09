Велосипедистка взорвала интернет необычным, но очень эротическим фото

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взбудоражила Instagram очередным эротическим фото. Девушка запостила на своей странице всего лишь свою тень, но привела подписчиков в экстаз. За несколько часов снимок собрал более 80 тысяч лайков.

Похоже, девушка фотографировалась полностью голой с бокалом вина в руке. Остальное додумывайте сами.

Люсия занималась велоспортом, но быстро поняла, что ее призвание – модельный бизнес. Сменив колеса на обворожительное белье, девушка сразу же завоевала любовь поклонников. На данный момент на ее страницу подписано 2 миллиона человек.

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