Вербич пообещал стать Монатиком, если "Динамо" выиграет чемпионство

Словенский нападающий киевского "Динамо" Беньямин Вербич пообещал блеснуть артистическими способностями, если столичный клуб выиграет чемпионат Украины по футболу.
Ранее Николай Шапаренко рассказал, что в "Динамо" есть игрок, который танцует как Монатик. Это – Вербич.
Если "Динамо" выиграет "золото" УПЛ-2021, словенец намерен продемонстрировать это широкой публике.
"Иногда мне хочется потанцевать. Станцую, если возьмем чемпионство? Конечно, прямо на поле" – заявил Вербич, которого цитирует "Динамомания"
Отметим, что после первого круга чемпионата Украины "Динамо" лидирует, опережая на четыре очка "Шахтер". Правда, стоит учитывать, что пока в турнирную таблицу официально не внесены еще изменения с учетом технической победы 3:0, которую присудил "горнякам" КДК УАФ за несостоявшуюся по вине "Ингульца" декабрьскую игру.
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Добавим, что фаворитом в борьбе за "золото" чемпионата Украины аналитики букмекерских контор называют "Шахтер". На завоевание первого места "горняками" установлен коэффициент 1,70, на успех "Динамо" – 2.00.
Смотрите, как Вербич забивает за "Динамо"
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