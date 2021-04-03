Вернемся в новую Беларусь! Призерка Олимпиады верит в падение режима Лукашенко

Самая титулованная белорусская пловчиха Александра Герасименя прокомментировала возбуждении уголовного дела против нее в Беларуси.

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Игр 2016 года после завершения карьеры занялась общественной деятельностью и стала одной из организаторов объединения "Белорусский фонд спортивной солидарности". На родине ее обвиняют по статье "Призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси". Спортсменке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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"Ожидала ли, что правительство пойдет на такой шаг? Да, думали, что это будет гораздо раньше, но что-то они задержались. Будут ли искать? Может быть. Постараемся сделать так, чтобы нас не нашли. Сейчас абсолютно бесполезно оспаривать заведение уголовного дела. У нас нет абсолютно никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Беларусь", – заявила Газете.Ru Герасименя, проживающая в Вильнюсе.

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