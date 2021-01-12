"Вест Хэм" с Ярмоленко в старте и фейерверком едва одолел команду пятого дивизиона

Украинского полузащитника заменили в кубковой игре на 67-й минуте при счете 0:0

На Туманном Альбионе завершились матчи третьего раунда Кубка Англии. Последним барьер 1/32 финала преодолел лондонский "Вест Хэм" футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко. Cередняку Премьер-лиги пришлось приложить немало усилий, чтобы в дождевую погоду одолеть на выезде соперника из пятого дивизиона – "Стокпорт Каунти". Тем временем, тренер "Вест Хэма" высказался о будущем Ярмоленко.

Украинский вингер появился в стартовом составе "молотобойцев" и играл до 67-й минуты, когда его заменил Джаррод Боуэн. Именно он и отдал голевую передачу на Крейга Доусона на 83-й минуте, и резервист принес скромную победу лондонцам – 1:0. Интересно, что в какой-то момент фанаты за стадионом неожиданно устроили фейерверк, и матч останавливали.

Преимущество "Вест Хэма" по ударам в створ ворот оказалось минимальным (2:1), да и ожидаемого тотального контроля мяча не наблюдалось (63% против 37%).

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В следующем раунде, 1/16 финала, "Вест Хэм" сыграет с "Донкастером" – одним из лидеров третьего по силе дивизиона. Матч запланирован на 23 января.

В матче "Астон Вилла" – "Ливерпуль" 17-летний юнец забил "Ливерпулю", обменялся футболками и попросил майку обратно.

Смотрите, как Ярмоленко не забил пенальти в матче Польша – Украина: