Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты" – официально

Виктор Коваленко перешел из донецкого "Шахтера" в "Аталанту", сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Других подробностей о трансфере не сообщается.
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Виктору 24 года. Он является воспитанником "Шахтера", за основной состав которого играл с 2014 года. В составе "горняков" Виктор четырежды стал чемпионом Украины, столько же раз – обладателем национального Кубка и еще трижды завоевывал Суперкубок страны.
Контракт футболиста с "Шахтером" был рассчитан до лета 2021 года. По информации Football-Italia, итальянцы заплатили "горнякам" 700 тысяч евро, чтобы Коваленко присоединился к команде уже сейчас.
Отметим, что в текущем чемпионате Италии "Аталанта" занимает шестое место, а в 1/8 финала Лиги чемпионов команду из Бергамо ждут встречи с "Реалом".
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