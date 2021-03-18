"Вильярреал" – "Динамо": онлайн ответного матча 1/8 Лиги Европы

В четверг, 18 марта, в ответном матче 1/8 Лиги Европы испанский "Вильярреал" на своей арене "Эстадио-де-ла-Керамика" принимает киевское "Динамо". Начало поединка – в 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и лучших моментов, а также с яркими фото и комментариями. Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо". Обсуждаем игру вместе

"ВИЛЬЯРРЕАЛ" – "ДИНАМО"

Реклама

Напомним, неделю назад на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло "Вильярреалу" 0:2, пропустив от центральных защитников испанского клуба Пау Торреса и Рауля Альбиоля.

Обзор первого матча "Динамо" – "Вильярреал" 0:2

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

ПЕРЕД ОТВЕТНОЙ ВСТРЕЧЕЙ

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери: "Цель предстоящего поединка состоит в том, чтобы закрепить результат первого матча и выиграть. Мы уже знаем возможности "Динамо". Киевляне хорошо играют на контратаках и особенно на флангах. Нам удалось в прошлый раз нейтрализовать их позиционные атаки. Готовы к сложному матчу, несмотря на результат в Киеве"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу: "Конечно, "Вильярреал" сейчас фаворит, но и мы будем играть до последней минуты. В "Вильярреале" играют футболисты высокого уровня – это Морено, Педраса, Тригерос, Альбиоль, Парехо. Но у нас нет страха перед ними, мы уже познакомились с этим оппонентом. Постараемся сделать все, чтобы победить. Это правда, что у "Вильярреала" больше шансов пройти дальше, но мы будем бороться"

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ

СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"ВИЛЬЯРРЕАЛ": Рульи; Хауме Коста, Альбиоль, Фойт, Педраса; Капу, Парехо, Тригерос; Мой Гомес, Алькасер, Морено

Не сыграют: Пау Торрес (приводящая мышца), Иборра (колено), Коклен (ахилл), Пенья (мышечная травма), Ниньо (не уточняется)

"Висят" на карточке: Коклен, Мори, Пенья﻿, Педраса

"ДИНАМО": Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков﻿, Буяльский, Родригес; Беседин

Не сыграют: ﻿Костевич (колено), Бэлуцэ (стопа), Вербич (задняя мышца бедра), Гармаш (ахилл)

Под вопросом: Попов (мышечная травма)

"Висят" на карточке: Буяльский, Шапаренко

"ВИЛЬЯРРЕАЛ" – "ДИНАМО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На победу "Вильярреала" сегодня установлен коэффициент 1.56, на ничью – 4.20, на победу "Динамо" – 6.60. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш испанского клуба – 62%, ничья – 23%, выигрыш киевлян – 15%.

При этом в выход "Динамо" в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч аналитики практически не верят – на это дают лишь 4 процента (25.00) против 96 процентов (1.01) на попадание в следующий раунд "Вильярреала".

"ВИЛЬЯРРЕАЛ" – "ДИНАМО":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

Стрим матча "Вильярреал" – "Динамо" смотрите на канале "Спорт Сегодня" в YouTube. В прямом эфире этот поединок в четверг, 18 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.