Винтовка вдребезги! Эпичное падение австрийской биатлонистки

Вчера в немецком Оберхофе состоялся женский масс-старт Кубка мира по биатлону. Победительницей стала француженка Жюлья Симон.

На последнем круге гонки произошел неприятный эпизод. Австрийка Лиза Хаузер на спуске не удержалась на лыжне и упала. В результате спортсменка сломала приклад своей винтовки.

"Радость и печаль идут рука об руку. Безумный Оберхоф", – подписала фото с оружием Хаузер на своей страничке в Instagram.

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Ранее мы писали, что шестой этап Кубка мира отметился уникальной для Украины гонкой. Наши биатлонисты показали лучшую стрельбу за все время выступлений в мужской эстафете – использовали всего лишь два дополнительных патрона. Правда, это стрелковое достижение позволило занять лишь шестое место в итоговом протоколе.

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