Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена

Известный украинский стронгмен Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в своей родной Ивано-Франковской области. Теперь спортсмену придется привыкать к статусу политика, а мы вспомнили самые громкие достижения богатыря – от титула первого силача на планете до рекордов в Книгу Гиннесса.

1. Василий Вирастюк отобрался на Олимпийские игры-2000. В толкание ядра он пришел следом за старшим братом Романом: "С него я брал пример и на него молился. До ядра я занимался плаванием, борьбой и даже на стрельбу ходил". Василий входил в сборную Украины по легкой атлетике и выполнил норматив для Олимпиады-2000, но не поехал в Сидней, поскольку уже решил закончить карьеру легкоатлета.

2. Стал самым сильным человеком планеты 2004 года, выиграв чемпионат мира по силовому многоборью на Багамах! Это первый украинский стронгмен, который добился таких результатов и прославил спорт богатырей в нашей стране.

"Честно говоря, после каждого этапа просто хочется лечь и умереть — выкладываешься на полную катушку. В короткие перерывы мы валились на землю, чтобы хоть отдышаться. Потом потихоньку вставали, нюхали нашатырь, приходили в себя", – рассказывал как-то о своих турнирах Василий

3. И снова первый силач мира! Через три года после дебютного титула Вирастюк подтвердил неслучайность своей предыдущей победы, став № 1 среди стронгменов уже в корейском Сеуле.

4. Удивил даже самого Арнольда Шварценеггера во время участия в Arnold Classic-2006 – соревнованиях, бывших детищем атлета и звезды Голливуда. Единственное, о чем жалел Вирастюк после завершения карьеры, что так и не выиграл соревнования "железного Арни", трижды занимая второе место.

"Каждый раз мешали травмы. На одном из этих турниров порвал бицепс и вообще завершал соревнования с порванной мышцей – хотя именно в тот раз был близок к выигрышу", – вспоминал Вирастюк

5. Невероятно, что Василий протащил пять трамвайных вагонов массой более 100 тонн на 17,9 метра за 52,62 секунды! Тогда, в мае 2003 года, на День Львова Вирастюк установил мировой рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

6. Но на трамваях украинский богатырь не остановился и передвинул семь машин Mitsubishi весом 11 тонн на 25 метров, благодаря чему попал в Книгу рекордов Украину. Однако 11 тонн стронгмену показалось мало, и за минуту он протянул сцепку уже из десяти машин Mitsubishi Carisma весом в 16,5 тонны на 18,5 метра. И снова рекорд Украины!

7. А как вам "чемоданы" по 175 кг каждый? Вирастюк сумел пронести такой увесистый багаж на 19 метров! Мог дальше, но поскользнулся.

8. Василий – первый ледяной силач. За минуту поднял и установил на тумбы высотой 130 см четыре ледяных куба, каждый по 150 кг. До него со льдом никто не работал.

9. Пять раз признавался самым сильным мужчиной в Украине, а в качестве капитана трижды привел сборную к победе на командных чемпионатах мира среди силачей (2004,2005,2007).

10. А как он тянет самолеты! 28-тонный пожарный самолет Ан-32П Вирастюк в свое время передвинул на 15 метров за 22,5 секунды! И на тех же соревнованиях ему хватило сил, чтобы за 90 секунд семь раз поднять над головой 92-килограммовую гантель. И это стало мировым рекордом.

11. Ну и не надо забывать о командной работе и самосвале. Восьмерка силачей во главе с Василием установила рекорд Украины, протащив груженый 258-тонный самосвал на 5 метров.

Ранее мы писали, что украинец – снова самый сильный человек на планете! Алексей Новиков продолжил покорять мир стронгменов.