Владелица футбольного клуба выиграла Australian Open

Японка Наоми Осака стала победительницей Australian Open-2021! В финале Осака в двух сетах обыграла американку Дженнифер Брэди – 6:4, 6:3.

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Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Третья ракетка мира Осака выполнила шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. Брэди, занимающая 24-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

23-летняя Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые она стала чемпионом на этом турнире в 2019 году, в финале обыграв чешку Петру Квитову.

Осака еще дважды побеждала на турнирах "Большого шлема". В 2018 и 2020 году она выиграла Открытый чемпионат США.

Кроме того, у Осаки еще шесть побед на турнирах WTA. Она занимала первое место в рейтинге WTA, на корте заработала около 20 млн долларов призовых.

Ранее Осака приобрела долю в американском женском футбольном клубе "Северная Каролина Каридж". Он выступает в элитном дивизионе женской футбольной лиги США. С момента своего основания в 2017 году клуб дважды выигрывал чемпионат США (2018, 2019) и трижды – Кубок (2017, 2018, 2019).