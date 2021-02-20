Владимир Кличко готовится к "Бою века": стала известна роль украинца

На днях стало известно, что Майк Тайсон и Эвандер Холифилд подписали контракт на третий бой. И вот Холифилд начал активную подготовку к бою. А помогает ему в этом Владимир Кличко.

Читайте также: День, когда упал Железный Майк. Смотрите первый нокаут в карьере Тайсона

В своем Instagram Эвандер опубликовал фото с украинцем и подписал:

"Сегодня приступаю к работе с моим другом Владимиром Кличко".

Иначе, как "Бой века" противостояние Холифилда и Тайсона не называют. Арабские шейхи из ОАЭ с легкостью готовы выложить 200 миллионов фунтов стерлингов за организацию этого поединка.

Читайте также: Холифилд нашел подходящую песню для тренировок с Кличко

Напомним, что боксеры встречались на ринге дважды – в 1996 и 1997 годах. В первом бою Тайсон проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде, во втором "Железного Майка" дисквалифицировали за то, что откусил часть правового уха соперника. Тайсон остался без чемпионского пояса, боксерской лицензии на год и заплатил 3 млн долларов штрафа.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram