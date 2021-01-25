Вместо матча – две тренировки: почему спарринг "Шахтера" в Турции отменили

"Горняки" не сыграют с "Марибором" из-за вспышки коронавируса в лагере соперника

Сегодня "Шахтер" должен был провести третий матч на сборе в Турции. Чемпионы Украины собирались встретиться с флагманом словенского футбола – "Марибором". Однако спарринг отменили, поскольку в стане соперника зафиксировали вспышку коронавируса. А позавчера "Шахтер" сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем".

Об изменении планов сообщил официальный сайт "горняков".

В срочном порядке найти другого оппонента на товарищеский матч не удалось. Поэтому подопечные Луиша Каштру в понедельник проведут две тренировки. Накануне чемпионы Украины проводили восстановительное занятие. Дождевая погода в Белеке не очень этому способствовала, но хорошему настроению многих футболистов это не мешало.

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На сборе в Турции "Шахтер" провел две контрольные встречи. Сначала в добавленное время отыгрался с пенальти в дуэли с польским "Лехом" (1:1), а затем упустил преимущество в два мяча над болгарским "Лудогорцем" (2:2). Теперь во вторник "оранжево-черные" должны сразиться с "Силексом" из Северной Македонии.

На днях бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село.

Вспомним, как "Шахтер" второй раз обыгрывал "Реал" в Лиге чемпионов: