Вместо Зидана! Бывший тренер "Шахтера" заинтересовал "Реал"

Бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может возглавить мадридский "Реал". Тренер – в списке претендентов в случае увольнения Зидана.

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Действующее соглашение португальского специалиста с "Ромой" рассчитано до конца нынешнего сезона. Если "волки" добудут путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, контракт Фонсеки с римским клубом автоматически продлится на год.

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Руководство "Реала" недовольно игрой команды под руководством Зинедина Зидана. Если "Королевский клуб" не завоюет ни одного трофея, французский специалист будет отправлен в отставку.

Паулу Фонсека работал в "Шахтере" с 2016 по 2019 год. Он трижды побеждал в чемпионате Украины и выиграл три Кубка Украины. С лета 2019-го возглавляет "Рому". Там пока без титулов.