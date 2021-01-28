Внезапная сердечная смерть: не стало влиятельного гонщика Формулы-1

Адриану Кампосу, выступавшему в "Королевских гонках" и руководившему рядом команд, было 60 лет

Бывший пилот Формулы-1 и руководитель ряда гоночных команд испанец Адриан Кампос скончался в возрасте 60 лет в Валенсии. Врачи зафиксировали внезапную сердечную смерть.

Об этом сообщает Grandprix247.

Читайте также: Юную звезду футбола убили из-за велосипеда

"Сегодня самый печальный день в истории Campos Racing. Наш президент и основатель Адриан Кампос Суньер покинул нас. Его сердце перестало биться, но память о нем станет двигателем, который заставит всех нас бороться за продолжение его наследия… Покойся с миром", – говорится в заявлении Campos Racing, опубликованном в Twitter

Отметим, что Кампос участвовал в 21 Гран-при Формулы-1, дебютировав 12 апреля 1987 года. В "Королевских гонках" он не набрал ни одного очка. А в 1997-м Адриан основал коллектив Campos Racing, выступавший во множестве молодежных серий. В частности, он дал дорогу в жизнь двукратному чемпиону Формулы-1 испанцу Фернандо Алонсо, который в 1999-м гонялся за его команду в Euro Open.

Адриан Кампос. Фото CAMPOS RACING

Добавим, что 32-летний сын Адриана Кампоса, Адриан Кампос-младший, также является гонщиком. Он выступает в серии IRL Indy Lights.

Ранее мы писали, что от травм умер французский гонщик.