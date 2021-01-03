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Волевая победа финнов и конфуз россиян: известны полуфиналисты ЧМ по хоккею среди молодежи

3 января, 10:15

Андрей Фоменко

Лишь в одной четвертьфинальной паре фавориты потерпели неудачу в Канаде

В субботу вечером на молодежном мировом первенстве в Эдмонтоне определились все полуфиналисты. Два поединка состоялись уже ночью по киевскому времени. В первом матче Россия чуть не опозорилась на чемпионате мира по хоккею.

Самым боевым получился второй четвертьфинал – дуэль скандинавских команд. Сборная Финляндия после первого периода проигрывала шведам 0:2, но сумела не только отыграться в основное время, но и, вопреки предположениям букмекеров, вырвать победу – 3:2. Решающую шайбу Рони Хирвонен эффектно забросил за 25 секунд до финальной сирены! Смотрите обзор поединка.

В ночных матчах все было довольно ожидаемо. Канадцы не позволили чехам забросить даже единственную шайбу (3:0), а американцы обыграли словаков (5:2). Сборная США вела 3:0, после чего европейцы сократили отставание до минимума, но все же концовка оказалась за фаворитами.

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Полуфиналы на ЧМ-2021 пройдут 4 января. Первыми на лед выйдут команды Канады и России, позже – США и Финляндии.

Смотрите, как хоккеисты тренировались в межсезонье:

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