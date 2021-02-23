Волейболистка с сочным бюстом вместо мяча взяла в руки биту

Татьяна Демьянова из Казахстана готова к самообороне

Волейболистки продолжают зажигать! На днях украинская красотка Людмила Осачук решила выдать замуж свою знойную подругу, а теперь напомнила о себе Татьяна Демьянова, которую называют одной из самых очаровательных спортсменок Казахстана.

Длинноногая брюнетка, имеющая опыт выступлений за сборную Казахстана и завоевания медалей национального первенства по волейболу, в одной фотосессии совместила ослепительную красоту и убийственную силу.

Отражением силы стала бейсбольная бита в руках Татьяны. Пронзительный взгляд и пышный бюст подчеркнули ее статус одного из секс-символов мирового волейбола.

Отметим, что рост девушки – 183 см, вес – 68 кг. Смотрите больше фото Татьяны Демьяновой, имеющей 155 тысяч подписчиков в Instagram.

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