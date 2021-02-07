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Волков "покусал" Оверима и попал в больницу: смотрите жесткий нокаут в UFC

7 февраля, 08:28

Любомир Луканюк

Поединок завершился уже во втором раунде

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В нем должен был участвовать украинец Денис Бондарь, но не получил визу.

А главным событием вечера стал поединок россиянина Александра Волкова и Алистара Оверима из Нидерландов. Бой прошел при полном преимуществе российского бойца. И победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Волков.

Таким образом, для Волкова это была 33-я победа при 8 поражениях. Оверим проиграл 19-й бой из 66.

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После боя россиянина забрали в больницу. "Нужно сделать снимок. Немного подразбил ногу. Необходимо для протокола сделать снимок, что это не перелом", – сказал боец.

Также он поблагодарил Оверима за поединок.

"С большим уважением отношусь к легенде. Алистар, один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу", – заявил Волков.

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