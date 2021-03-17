Вот что творит голова Шевы! Удар украинца – в четверке лучших за всю историю Лиги Европы

Официальный Twitter Лиги Европы включил Андрея Шевченко в четверку авторов самых впечатляющих голов, забитых в этом турнире головой.
Болельщикам предлагают назвать, по их мнению, лучший.
Компанию Шеве в этой подборке составили результативные удары уругвайца Диего Година, боснийца Эдина Джеко и датчанина Йонаса Винда.
Что касается мяча Андрея Шевченко, то его украинец забил 17 февраля 2011 года в Стамбуле в первом матче 1/16 Лиги Европы проти "Бешикташа", выступая за киевское "Динамо".
Шева откликнулся на подачу с углового и, "отклеившись" от своего опекуна, со "второго этажа" пробил под ближнюю штангу. Красавец!
Тот матч "Динамо" выиграло 4:1, дома затем было 4:0, после чего киевляне прошли "Манчестер Сити" и лишь в 1/4 финала уступили "Браге".
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