Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голой

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова, полностью голое фото которой не так давно забанили в Instagram, принялась за старое.
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Сексапильная красотка снова опубликовала снимок, на котором она обнажена на сто процентов.
В таком виде Яворчекова "подала" сама себя на стол. Вот это "блюдо"...
"Язык тела", – так Люсия подписала в Instagram эту фотографию, на котором она позирует в чем мать родила
Тему "языка голого тела" Яворчекова продолжила на пляже.
"Бомба", "Богиня", "Райская красота", – пишут фолловеры Люсии Яворчековой
Кстати, о фолловерах. На волне новых откровенных снимков словачка преодолела планку в два миллиона подписчиков.
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