Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук

Красотка-легкоатлетка явно поскромничала, попросив оценить этот снимок всего лишь по 10-балльной шкале

Свежеиспеченная чемпионка Европы по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук в очередной раз восхитила фолловеров своей красотой, опубликовав фото с крупным фокусом на своей груди.

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При этом красотка со стразами под бровями походит не то на индийскую принцессу, не то на космическую героиню фильма про будущее.

"Как вам образ – от 1 до 10?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram Марина Бех-Романчук

"Огонь! Десятки явно мало. Все сто!" – отвечают поклонники спортсменки

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