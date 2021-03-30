Вот это да! Стала известна судьба повязки, которую Роналду швырнул на поле в Белграде

Незасчитанный гол Криштиану, как оказалось, может спасти жизнь сербского младенца

Скандальное поведение капитана Португалии Криштиану Роналду, резко отреагировавшего на решение судей не засчитать его чистый гол в конце отборочного матча ЧМ-2022 с Сербией (2:2), может спасти жизнь шестимесячном младенцу.

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Напомним, после того как нидерландский арбитр Данни Маккели прозевал полуметровый гол Роналду на последних секундах встречи, Криштиану швырнул свою капитанскую повязку на газон стадиона в Белграде и еще до финального свистка покинул поле.

Как оказалось, повязку подобрал один из рабочих арены, который в тот день находился на дежурстве. Он решил использовать ее в благотворительных целях и отдал на продажу на аукцион в поддержку ребенка по имени Гаврило Джурджевич, сообщает "СЭ".

У младенца из Крагуеваца спинальная мышечная атрофия. На лечение требуется 2,5 миллиона евро. Выручка от продажи повязки Роналду может помочь их собрать.

Роналду / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что судья извинился перед Роналду за грубую ошибку. "Я за это его очень уважаю. Но недопустимо, чтобы в таком турнире не использовалась VAR", – обескуражен Криштиану.

Обзор скандального матча Сербия – Португалия (2:2)