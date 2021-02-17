Вот это киса! Знаменитая спортсменка напугала своих фанатов

Известная керлингистка Анна Сидорова опубликовала в соцсетях довольно милое фото. И напугала своих фанатов. Девушка сфотографировалась вместе с тигром.
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"То ли отдых к лицу, то ли киса. Как вам такой опасный дуэт?! Знали, что большие кошки тоже умеют мурчать? Это, конечно, не совсем стандартные мяу или мур, но зато намного громче моих хвостатых", – подписала Анна фото в Instagram.
Ее поклонники всполошились. "Это реально тигр?", "Ни за что бы не полезла в клетку к тигру", – посыпались комментарии.
Кстати, Сидорова любит животных.
Есть в соцсетях спортсменки и откровенные фото.
Анне Сидоровой 30 лет. Она двукратная чемпионка Европы по керлингу и пятикратная призерка чемпионатов мира.
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