Вот это любовь! Свитолина после победы передала послание Монфису

Украинка Элина Свитолина передала романтическое послание своему возлюбленному Гаэлю Монфису после того, как на старте Australian Open за два часа обыграла чешку Марию Боузкову и заработала более 3 млн гривен призовых.
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На камере для автографов Элина написала "Гаэль" и нарисовала сердечко, признавшись французскому теннисисту в любви.
Отметим, что Гаэль Монфис уже выбыл из борьбы за трофей в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, неожиданно проиграв накануне в стартовом раунде финну Эмилю Руусувуори в пяти сетах.
- "Теперь Элина будет отдуваться и за себя, и за того парня", – пишут в соцсетях поклонники пары
- "Этот автограф Элины – такой сексуальный!" – отмечает другой пользователь
- "Как же это было мило со стороны Элины! Она растопила даже мое сердце", – признался еще один болельщик спортсменки
Напомним, во втором круге Australian Open Элина Свитолина встретится с восходящей звездой мирового тенниса – 16-летней американкой Кори Гауфф. Та на старте турнира за 57 минут одолела швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, потратив куда меньше сил, чем Свитолина на Боузкову.
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