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Вот это любовь! Свитолина после победы передала послание Монфису

9 февраля, 09:43

Олег Люлька

Украинка растопила сердца болельщиков, на камеру признавшись в своих чувствах к французу

Украинка Элина Свитолина передала романтическое послание своему возлюбленному Гаэлю Монфису после того, как на старте Australian Open за два часа обыграла чешку Марию Боузкову и заработала более 3 млн гривен призовых.

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На камере для автографов Элина написала "Гаэль" и нарисовала сердечко, признавшись французскому теннисисту в любви.

Отметим, что Гаэль Монфис уже выбыл из борьбы за трофей в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии, неожиданно проиграв накануне в стартовом раунде финну Эмилю Руусувуори в пяти сетах.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, во втором круге Australian Open Элина Свитолина встретится с восходящей звездой мирового тенниса – 16-летней американкой Кори Гауфф. Та на старте турнира за 57 минут одолела швейцарку Джил Тайхман – 6:3, 6:2, потратив куда меньше сил, чем Свитолина на Боузкову.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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Источник: Сегодня|Спорт

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