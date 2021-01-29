Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа

Российский кикбоксер Бейбулат Исаев эффектно нокаутировал своего соперника Михайло Кецоевича из Сербии на турнире One Championship: UNBREAKABLE II. Для победы Исаеву хватило всего 90 секунд.

Уже в первом раунде россиянин мощным ударом с правой в челюсть вырубил Кецоевича, да так, что у него вылетела капа изо рта. Михайло сначала упал лицом вниз на канвас, а затем отпружинил на спину, как будто его скелет сделан из резины.

Фото: One Championship

Ранее мы писали о жутком нокауте в MMA: бойца отправили с вертухи в реанимацию. Победивший даже заметно занервничал, увидев, как медики пытаются привести его соперника в чувство.

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