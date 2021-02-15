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Вот это отомстил! Футболист высморкался на соперника и был изгнан с поля

15 февраля, 17:49

Елена Павлова

Игрок грубо нарушил санитарный регламент во время пандемии

Новый скандальный инцидент в одной из низших лиг чемпионата Португалии. Защитник "Луринханенсе" Рикардо Сантос во время матча высморкался в сторону как раз проходившего мимо нападающего "Кальдаса" Рикардо Исабелиньи, после чего был тут же изгнан с поля. Ранее Эдгара Давидса удалили за драку в Португалии.

На 58-й минуте в игре возникла пауза, в которой футболисты провели небольшой диалог с главным арбитром встречи Руи Соарешем, после чего судья отошел в другую сторону. А вот Сантос, который, видимо, был обижен на оппонента, воспользовался моментом и акцентированно высморкался на Исабелинью.

Хамство со стороны Рикардо заметили футболисты "Кальдаса" и наряду с форвардом стали апеллировать к арбитру. Соареш не раздумывая догнал нарушителя и показал защитнику красную карточку. Такой жест Сантоса, помимо всего прочего, явное нарушение санитарного регламента во время пандемии. Команда удаленного игрока в итоге потерпела поражение – 0:1.

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Не так давно подобное хамство могли позволить себе даже более известные игроки. Футболист "ПСЖ" высморкался и вытер руку о Криштиану Роналду в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Видео: tripmydream.com

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