Вот это уровень! Руслан Малиновский попал в одну команду со Златаном Ибрагимовичем

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выдал шикарный матч в прошлом туре чемпионата Италии. Руслан забил гол и сделал результативную передачу в матче с "Вероной".

И попал в команду недели по версии авторитетного портала WhoScored, который оценил игру украинца в 8,6 балла. Это, например, выше, чем у Златана Ибрагимовича, который составил компанию украинцу в команде недели.

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Интересно, что Малиновский провел на поле 86 минут, а заменил его Виктор Коваленко, который дебютировал за "Аталанту".

Смотрите, как "Аталанта" обыграла "Верону".

Ранее мы писали, что болельщики "Беневенто" высмеяли российскую Премьер-лигу (РПЛ), комментируя результативность арендованного у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча. Вчера Гайч забил "Ювентусу" и принес своей команде победу в Серии А. Итальянские фанаты обратили внимание на то, что за пять матчей в чемпионате Италии форвард забил больше мячей (2), чем за пять месяцев в РПЛ (0).