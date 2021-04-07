Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене

Жена лидера Динамо Виталия Буяльского Алина в ходе общения с фолловерами в Instagram оригинально ответила на вопрос одного из подписчиков: "Изменял Виталя?"

Брюнетка в ответ на такой пикантный вопрос спела хит группы "Бадминтон": "Злая, от того что знаю. У тебя другая, зая, а я запасная".

Алина Буяльская Видео: Instagram

"Песня в тему. У Виталика времени нет на эту ерунду", – добавила Алина Буяльская

Тут же от фолловеров последовал еще один вопрос: "Изменяла Витале?"

"Что за вопросы? Нет, конечно. Меня все устраивает в моем муже", – говорит Алина

Отметим, что Алина Буяльская часто балует поклонников откровенными снимками. При этом Виталий не только не запрещает жене, но и сам ей в этом помогает. Например, во время отпуска на Мальдивах динамовец снял супругу в душе, а она выложила видео в Instagram.

Напомним, Виталий Буяльский и Алина поженились летом 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочка Злата. А недавно супруга динамовца призналась, что хочет второго ребенка.

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