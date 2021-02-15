Вот и сказочке конец: Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open

Мечта Элины Свитолиной о победе на турнире серии "Большого шлема" в очередной раз откладывается. Минувшей ночью 26-летняя одесситка довольно неожиданно вылетела с Открытого чемпионата Австралии на стадии 1/8 финала.

Накануне Свитолина и Монфис на Валентина романтично показали свои чувства в соцсетях.

Обидчицей пятой ракетки планеты стала ее ровесница из США Джессика Пегула, занимающая лишь 61-е место в мировом рейтинге. Соперницы провели на площадке почти два часа, успех пришел к уроженке Баффало в трех сетах – 6:4, 3:6, 6:3. Важным элементом в победе Джессики стала игра у сетки: она выиграла 21 мяч, тогда как Элина – лишь пять. Всего же Пегула взяла 91 очко, Свитолина – 87.

Примечательно, что в январе этого года девушки встречались на турнире в Абу-Даби, и тогда украинка уверенно взяла верх в двух партиях – 6:4, 6:3. Смотрите обзор матча в Мельбурне.

Реклама

Наша прима покидает турнир, заработав 247 тысяч долларов призовых, тогда как американка получит не менее 404 тысяч.

Вчера украинец выиграл трофей в Италии, прихлопнув бывшую первую ракетку мира. Илья Марченко разобрался с самим Энди Марреем.

Ранее Свитолина выигрывала на турнире в мексиканском Монтеррее: