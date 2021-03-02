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Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко

2 марта, 13:02

Олег Люлька

Супруга полузащитника "Шахтера" сразу собрала тысячи лайков

Супруга полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко порадовала своих поклонников первым роликом, сделанным с помощью сервиса TikTok. Дебют получился удачным – тысячи лайков и восторженных комментариев от других жен футболистов и остальных фолловеров.

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Под популярную песенку Baby Shark Маргарита Степаненко бросает на диван футболки, а они превращаются... в детей. У Маргариты и Тараса их трое. Причем все – мальчики.

"Дети год уговаривали меня снять тик ток, и я сдалась", – подписала видео Маргарита Степаненко

Тарас Степаненко и его жена Маргарита / Фото: Instagram

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Напомним, во время перерыва в чемпионате Украины жена Степаненко, родившая троих детей, поразила своей фигурой на Мальдивах.

Смотрите, как забивает Тарас Степаненко

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Источник: Сегодня|Спорт

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