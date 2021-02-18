Вот так ошарашил! Лидер сборной Украины по биатлону собрался уходить

Артем Прима думает завершить карьеру, несмотря на хорошие результаты на чемпионате мира

Мировой биатлонный форум в Словении постепенно приближается к финишу. Сегодня Украина финишировала четвертой в одиночной эстафете ЧМ, пока так и не добравшись до пьедестала. В нашей сборной в Поклюке ударно выступает 33-летний Артем Прима. Даже затмил капитана Дмитрия Пидручного, взяв на себя роль лидера. Тренер команды Юрай Санитра назвал парня из Чернигова и Дарью Блашко "сильнейшим составом".

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На этот фоне неожиданно прозвучало заявление Примы о том, что этот чемпионат для него станет лебединой песней. В комментарии сайту biathlon.com.ua Артем поведал:

"В первую очередь, меня вдохновляет, что, как бы это грустно не звучало, это, скорее всего, – мой последний чемпионат мира. В следующем году – Олимпийские игры, чемпионата мира не будет. Поэтому сейчас стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Рад, что в некоторых гонках получается сконцентрироваться и хорошо поработать. Но, конечно же, хотелось бы лучше, ведь спортивная карьера – скоротечна. Буду потом вспоминать этот период жизни очень часто, поэтому хочется показывать самые лучшие результаты".

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

На чемпионате осталось провести в выходные две эстафеты и две гонки с массовым стартом.

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