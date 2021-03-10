Версія українською
$ 27,74
32,97

"Вот так сейчас хочется": украинская звезда удивила своим фото из ванной

10 марта, 18:43

Андрей Трофимов

Кристина Стуй поделилась пикантным снимком в соцсетях

Звезда украинской легкой атлетики Кристина Стуй, недавно впервые ставшая мамой, поделилась в соцсетях очень откровенным снимком.

Спортсменка абсолютно голая нежится в ванной. "Вот так сейчас хочется, а не вот это вот все", – подписала снимок в Instagram Стуй.

Интересно, что в мае прошлого года Стуй признавалась, что планировала выступить на Олимпиаде-2020, после чего завершить карьеру и сосредоточиться на увеличении семьи. Однако, перенос Игр в Токио на ближайшее лето поменял планы спортсменки.

Реклама

Кристина Стуй – бронзовая призерка Олимпийских игр 2012 в эстафете 4х100 м. Такую же награду она выиграла и на чемпионате мира-2011. Кроме того, Стуй выигрывала Европейские игры-2019 и дважды становилась серебряной призеркой чемпионата Европы (2012, 2014).

Читайте также:

Новости на эту же тему:
легкая атлетика Кристина Стуй

Реклама

Новости партнеров

Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Заявление Марченко переполошило украинцев
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили