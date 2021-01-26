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Вот вам и последствия: Макгрегора и Порье отлучили от смешанных единоборств

26 января, 09:51

Олег Люлька

Конор проведет вне UFC полгода, его крушитель – куда меньший срок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор получил 180-дневное отстранение от поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате после того, как Конора в Абу-Даби нокаутировал Дастин Порье.

Об этом сообщает MMAJunkie. Такое решение принято по медицинским соображениям.

Несмотря на то, что Порье нокаутировал Макгрегора ударами в голову, причиной для отстранения ирландца на полгода стали повреждения ноги, вызванные мощными лоукиками от Дастина.

У Макгрегора, на минувших выходных потерпевшего первое в своей карьере поражение нокаутом, подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей.

Впрочем, Конору разрешат вернуться в октагон и раньше – при условии, что травмы будут полностью залечены и соответствущее разрешение даст врач.

Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

Интересно, что, по решению UFC, отлучен он боев и победитель – Дастин Порье. Но лишь на семь дней. Это время он должен в обязательном порядке... отдыхать.

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Добавим, что сразу после поражения от Порье Макгрегор пообещал камбек: "Хочу провести время с семьей, а затем вернусь к работе. Вы увидите меня в 2021 году".

Между тем Порье теперь подерется с Чендлером за титул Нурмагомедова. Об этом заявил президент UFC Дана Уайт.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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