Возможный соперник Усика погорел на наркотрафике

Бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера подозревают в причастности к наркотрафику. Впервые Верховный суд Новой Зеландии выдвинул подозрение боксеру в 2019 году. Тогда адвокатам удалось добиться того, чтобы его имя не упоминали в суде. 12 марта это решение было аннулировано.

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Паркера подозревают в том, что помогал "отмывать" деньги от поставки в страну метамфетамина. Джозеф отрицает любую причастность к делу, сообщает XSport.

"Никогда не занимался ввозом наркотиков. Никогда не участвовал в отмывании денег от наркоторговли. Никогда не участвовал в покупке, распространении амфетамина. Да и сам никогда его не принимал. Полиция провела тщательное расследование, но никаких обвинений мне не выдвинули. Обо мне говорили ужасные вещи. И не дали возможности ответить на все обвинения. Все это неправильно, ведь пострадала моя семья", – заявил Паркер.

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Напомним, что в декабре 2016 года Джо Паркер встретился в Энди Руисом за вакантный пояс WBO. Поединок был очень равным и Паркер победил решением судей – 114:114, 115:113, 115:113.

Проиграл он титул через два года Энтони Джошуа, с которым встретился в объединительном поединке.

Напомним, ранее Паркер пообещал нанести первое поражение Александру Усику в супертяжах.Экс-чемпион не раз назывался среди потенциальных кандидатов на бой с Усиком.