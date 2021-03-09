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Возрастная россиянка выбила Свитолину: второй провал украинской примы на Востоке

9 марта, 18:29

Елена Павлова

Элина не проигрывала Кузнецовой с 2016 года

Второй кряду провал первой ракетки Украины Элины Свитолиной на турнирах WTA. На прошлой неделе Свитолина после разрыва с Монфисом с оглушительном треском провалилась в Дохе, а теперь уже во втором круге за три сета уступила россяинке Светлане Кузнецовой – 6:2, 4:6, 1:6.

Элина Свитолина / Фото: REUTERS

Матч украинке в Эмиратах продолжался почти два часа. Элина выиграла первый сет, но со счета 4:4 во второй партии Свитолина отдала 7 геймов подряд. Украинка отыграла два матчбола на своей подаче, прервав неудачную серию. Но потом Кузнецова ушла с двух брейкпоинтов и завершила встречу в свою пользу.

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Для соперниц это был шестой очный поединок. До сегодняшнего дня свою единственную победу над украинкой бывшая вторая ракетка мира Кузнецова оформила аж в 2016 году на турнире в Москве. Отметим, что 35-летняя Светлана (№41 WTA) добыла свою первую за год победу против соперницы из топ-10 рейтинга.

А Свитолина второй год подряд проигрывает свой стартовый поединок в Дубае. В прошлом сезоне украинка уступила на этом турнире американке Дженнифер Брейди.

Ранее теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте.

Свитолина и Ризатдинова на телешоу

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Источники: Спорт сегодня , Большой теннис Украины

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