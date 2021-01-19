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Впервые в истории футбола игрока купили за биткоины

19 января, 13:09

Александр Трикиша

Виртуальная валюта добралась до спорта

Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил революцию в футболе – впервые в истории футболиста купили за биткоины. Первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумму трансфера не раскрывают, но на сегодняшний момент один биткоин оценивается в 1,04 млн грн.

Хотя еще в 2018 году сообщалось, что в Турции впервые в мире купили футболиста за биткоины. Однако тогда трансфер прошел на любительском уровне.

Отметим, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего футболистам "Бетиса" Борхе Иглесиасу и Тибо Куртуа из "Реала". Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующемся на покупке и продаже виртуальной валюты.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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