Впервые в истории футбола игрока купили за биткоины

Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил революцию в футболе – впервые в истории футболиста купили за биткоины. Первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумму трансфера не раскрывают, но на сегодняшний момент один биткоин оценивается в 1,04 млн грн.

Хотя еще в 2018 году сообщалось, что в Турции впервые в мире купили футболиста за биткоины. Однако тогда трансфер прошел на любительском уровне.

Отметим, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего футболистам "Бетиса" Борхе Иглесиасу и Тибо Куртуа из "Реала". Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующемся на покупке и продаже виртуальной валюты.