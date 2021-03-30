Версія українською
$ 27,97
32,97

Впервые в истории! Лого Олимпиады выбрали онлайн-голосованием

30 марта, 17:13

Любомир Луканюк

В Италии определились с эмблемой зимних Игр-2026

Сегодня Международный олимпийский комитет представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В голосовании на сайте организационного комитета Олимпиады победила эмблема Futura, набравшая 74% из 871 тысячи опрошенных.

Другим вариантом было лого Dado.

Читайте также: Названа хозяйка Олимпиады-2026: результаты голосования и сумасшедшая радость победителей

Презентация эмблемы Futura

Презентация эмблемы Dado

Это первый случай в истории Игр, когда логотип соревнований был выбран при помощи онлайн-голосования. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Новости на эту же тему:
Олимпийские игры Олимпиада-2026

Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Украинцы на грани страшной катастрофы
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети