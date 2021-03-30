Впервые в истории! Лого Олимпиады выбрали онлайн-голосованием

В Италии определились с эмблемой зимних Игр-2026

Сегодня Международный олимпийский комитет представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В голосовании на сайте организационного комитета Олимпиады победила эмблема Futura, набравшая 74% из 871 тысячи опрошенных.

Другим вариантом было лого Dado.

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Презентация эмблемы Futura

Презентация эмблемы Dado

Это первый случай в истории Игр, когда логотип соревнований был выбран при помощи онлайн-голосования. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.