Впервые в мире футбольный матч мужчин судила полностью женская бригада

Арбитры из Бразилии работали на игре клубного чемпионата в Катаре

В воскресенье произошло историческое событие на клубном мировом форуме по футболу. Матч взрослых мужских команд профессионалов под эгидой ФИФА впервые обслуживала бригада судей, полностью состоящая из женщин. Рефери из Бразилии Эдина Алвес Батиста и две ее коллеги работали на игре за пятое место, в котором катарский "Аль-Духаиль" победил южнокорейский "Ульсан Хендэ" со счетом 3:1.

Сегодня же мексиканский "Тигрес" обыграл бразильский "Палмейрас" в полуфинале клубного чемпионата мира в Катаре.

О важном прорыве в мировом футболе сообщила Международная федерации на своей страничке в Twitter.

Эдине – 41 год, она судила женский чемпионат мира 2019 года, в том числе полуфинал США – Англия. В том же 2019-м стала первой женщиной, которая работала на матче чемпионата Бразилии среди мужских команд в Серии А.

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Интересно, что на этом же матче за пятое место ФИФА проводила неофициальное тестирование системы, которая автоматически фиксировала положение "вне игры".

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