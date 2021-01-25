Врач назвал главную причину поражения Макгрегора. Порье все спланировал

Врач Брайан Саттерер объяснил, благодаря чему Дастину Порье удалось нокаутировать Конора Макгрегора в главном поединке турнира UFC 257. По его мнению, постоянные удары по ноге ирландца стали главным оружием американца. К слову, это же после боя подтвердил сам Макгрегор, признавшись, что он не был готов к лоукикам соперника.

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"Мы видим, что Макгрегор испытывает боль и с трудом переносит вес на эту ногу. Болевые ощущения за полтора раунда накопились настолько, что в решающий момент нога Макгрегора была практически "мертва". Удар по этой области специально нацелен на то, что мы называем общим малоберцовым нервом... Это нерв, который обеспечивает мышечный контроль части голени, а также некоторые болевые ощущения.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Обратите внимание на то место, где нога Порье соприкасается с ногой Макгрегора, это чуть ниже его колена. Именно сюда бойцы UFC пытаются нанести эти эффективные удары ногами икроножными мышцами.

Зеленый нерв на видео – это общий малоберцовый нерв, и важно то, насколько он поверхностен, то есть насколько он близок к коже. Множество других крупных нервов в нашем теле находятся глубоко под кожей или глубоко под мышцами, и поэтому они довольно хорошо защищены. Но этот нерв, в частности, находится очень близко к поверхности и действительно чувствителен к оглушению и травмам", – поведал врач на своем канале в Youtube.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье