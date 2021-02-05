Вратарь "Аякса" дисквалифицирован за допинг – принял лекарство жены

Вратарь "Аякса" Андре Онана дисквалифицирован на год из-за нарушений антидопинговых правил. Голкипер сдал положительный текст на допинг во вне соревновательный период. В его организме обнаружили следы фурасемида. В клубе утверждают, что Онана принял препарат "Лазимак", который был прописан его жене.

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Дисциплинарный орган УЕФА подвердил, что Онана не имел намерения жульничать. Однако УЕФА считает, что на основании антидопинговых правил спортсмен обязан всегда следить, чтобы запрещенные вещества не попали в организм.

Срок дисквалификации начинает отчитываться с сегодняшнего дня, впрочем, "Аякс" и Онана подадут апелляцию на решение УЕФА в Спортивный арбитражный суд, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

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Кстати, ранее мы писали, что благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы. Дмитрий Чумак спустя 4 года сменил серебряную медаль на золотую.

Также мы писали, что украинку не пустили на Australian Open из-за допинга: не помогла даже апелляция. Даяна проиграла апелляцию по делу об употреблении допинга.

Смотрите, как "Аякс" играет в чемпионате Нидерландов: